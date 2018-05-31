Helal turizmde dev atak

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan zorlu sürecin ardından alternatif turizm
i geliştirmeye yönelik adımlar atan Türk turizm sektörü, helal turizm pazarından aldığı payı 2017'de yüzde 20 oranında artırdı. Son beş yılda helal turizmdeki yatak sayısını 10 katına çıkaran Türkiye
, dünyada da ilk 5'te yer alıyor.
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, 2017'de 156 milyon Müslüman'ın seyahat ettiğini ve helal turizm pazarının 226 milyar doları aştığını söyledi. Türkiye'nin bu pazarda yüzde 2 pay aldığını belirten Ete, "Türkiye pazarda Malezya, Dubai ve Endonezya'dan sonra dördüncü sırada yer alıyor" dedi.
İSPANYA YATIRIM YAntalya/b>
Türkiye'nin helal turizmde ağırladığı misafir sayısının hızla artığına dikkat çeken Ete, "Helal turizmde Türkiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı. Fakat hâlâ potansiyelinin çok altında bulunuyor. Bu pazarın yüzde 10'unu alabilirsek turizm gelirimizde ciddi oranda sıçrama yaşarız" diye konuştu. Helal pazarında farkındalığın artmasına paralel bu alanda yapılan yatırımların da hız kazandığını belirten Ete, şöyle devam etti: "İspanya özellikle Endülüs bölgesinde ciddi yatırım yapıyor. Helal konseptli yeni otelleri devreye almak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda hızla öne çıkmaya başladı."
Uluslararası Helal Turizm Derneği'nin kurucu üyelerinden Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci de, Türkiye'nin acilen Avrupa, Rusya, Körfez ve Arap ülkeleriyle Afrika'daki Müslüman seyahat pazarına yönelik kapsamlı stratejiler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Çizmeci, "Ülkemizin bu pazardan daha yüksek pay almaması için hiçbir engel yok. Ciddi büyüme rakamlarını ancak bu yeni pazarlara girersek erişebiliriz" ifadelerini kullandı.
İKİ KAT BÜYÜDÜK
Helal.booking Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Seçkin ise, Türkiye'ye olan talebin katlanarak büyüdüğünü söyledi. Seçkin, "Biz 2017'de Türkiye'ye 35 bin kişi gönderdik. 2016'da bu sayı 18 binlerdeydi. Bu yıl ise talep çok daha yoğun. Yılsonuna kadar 80 bin kişiyi bulacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Gönderdikleri turistin yüzde 70'inin Türk olmayan Müslümanlardan oluştuğunun altını çizen Seçkin, "Helal turizmde bir yanılsama var. Türkiye'yi sadece Avrupa'daki Türkler tercih ediyor sanıyorlar. Oysa bizim sitemizden rezervasyon yapan Türk olmayan Müslümanların oranı çok daha yüksek" dedi. 70 ülkeden rezervasyon aldıklarını aktaran Seçkin, Türkiye'yi tercih eden ilk 5 ülkeyi ise Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa ve Hollanda olarak sıraladı.
YATAK SAYISI 5 YILDA 10 KATINA ÇIKTI
Helal turizmde Türkiye'ye olan talebin son 5 yılda ortalama yüzde 50 büyüdüğünü belirten Seçkin, "5 yıl öncesinde oranla yatak sayısı da 10 kat arttı. Mesela 5 yıl önce Antalya-Alanya bölgesinde 5-6 helal konseptli tatil köyü varken, bu sayı şimdi 50'ye yaklaştı" ifadelerini kullandı.