İhracatta tarihi rekor

Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümede dünyanın zirvesine çıkan, son 1 yılda 1.2 milyon kişiye istihdam sağlayan Türkiye, ihracat
ta da rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayısta aylık bazda 14 milyar dolarla tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.
1.5 YIL KESİNTİSİZ ARTIŞ
Mayıs ayı ihracat rakamları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
tarafından Denizli'de Menderes Tekstil'in tesislerinde açıklandı. TİM verilerine göre, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artarak yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı. İhracatta artış Kasım 2016'dan itibaren 1.5 yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift aneli olarak gerçekleşti.
HER AY YENİ REKOR
2016'nın son çeyreğinde başlatılan ihracat seferberliğinin sonuçlarının alındığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tarım ürünlerinde hasat zamanı, turizm için kazanç zamanı, memlekette de demokrasi zamanındayız. Bu tatlı telaş içerisinde ihracatçılarımız ekonomiyi sırtlamaya, Türkiye'yi büyütmeye devam ediyor. 2017 sonuna geldiğimizde de 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız dedik ve kırıyoruz. Tasarımı, markası başkasına ait ürünlerin üreticisi olarak buralara kadar geldik fakat artık yeni şeyler söyleme zamanı" ifadelerini kullandı. Zeybekci, ihracatın bu yıl 170 milyar doları geçeceğini belirterek, "Gerek yatırımlarda gerek ihracattaki performansımızla cari açık sorununun tarihe gömecek adımlar atıyoruz" dedi. Hükümet olarak verilen desteklerin 2018'de iki katına çıkarılacağını belirten Bakan Zeybekci, "Ekonominin aslı kur değil, reel ekonomidir. Haziran ayının ikinci haftasında açıklanacak olan ikinci çeyrek büyümesi yüzde 7.5 seviyelerinde olacak" diye konuştu.
DÖVİZDEKİ ARTIŞ MANİDAR
Haziranda yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi, "Son açıklamamızın da bir rekor olması bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, büyümede birçok ülkeyi geride bıraktığı bir dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler son derece manidar. Biz ihracatçılar olarak hiçbir zaman kurdaki bu oynaklığı olumlu bulmadık. Seçimlerin ardından yeni hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın da alacağı önlemlerle kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek" dedi.
EN YÜKSEK ARTIŞ RUSYA PAZARINDA
En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 10.2, İngiltere'ye yüzde 13, İtalya'ya yüzde 23.8, İspanya'ya yüzde 51.8 ve Fransa'ya yüzde 20.3 satış artışı kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 56 ile Rusya'ya oldu. Ülke grubu bazında mayısta AB'ye ihracat yüzde 18.8 artarken, AB'nin payı yüzde 51.6 oldu.
12 AYLIK İHRACAT 161.7 MİLYAR DOLAR
Miktar bazında ihracat mayısta yüzde 3.8 artarak 10.5 milyon ton seviyesine ulaştı. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.