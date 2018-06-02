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Son Dakika: ye bayram ikramiyesi hakkında o haber geldi!

Milyonlarca adayı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye verileceği daha önce açıklanmış ve bu durum milyonlarca emekli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yaptığı açıklamada verdiği müjdeyle emekli adaylarının da yüzünü güldürdü!

Giriş Tarihi: 2.6.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 13:09
Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi hakkında o haber geldi!

Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan emeklilere bir müjde daha geldi!

Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Adana'nın ilçelerini gezdiklerini, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TİKA'yı kapatacağına yönelik açıklamasını eleştiren Sarıeroğlu, "Birilerinin 'seçilirsek eski siteme geri döneceğiz, yok şurayı kapatacağız, yok TİKA'yı kapatacağız, buraya bunu yapacağız' diye yapılanları yıkmak üzerinden bir siyasi söylemi, artık ne Türkiye'ye ne 81 milyon vatandaşımıza yarar sağlayamayacağını anlamaları gerekiyor." diye konuştu.

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Son Dakika: Emekliye bayram ikramiyesi hakkında o haber geldi!
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