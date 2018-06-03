Yıldırım: Bunlarda hesap kitap yok

Başbakan Binali Yıldırım
, kendilerine güvenen milleti hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadıklarını, söz verdikleri her şeyi yaptıklarını, yapamayacakları hiçbir sözün arkasında da durmadıklarını kaydetti.
ÖLÇÜ KAYBOLDU
Başbakan Yıldırım, AK Parti
Ankara İl Başkanlığı'nca Pursaklar'daki Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi, şöyle bakayım ne vadetmiş dedim. Bir hesap yaptım, yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye
bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben takdiri milletime bırakıyorum. Ölçü, endaze kayboldu. Millet bunları yeni tanımıyor, 7 Haziran'da da bu vaatler havada uçuştu." Vatandaşın mümkün olanla olmayanı çok iyi bildiğini belirten Yıldırım, "Biz söylemiyoruz, yapıyoruz. Yaptıktan sonra söylüyoruz, farkımız bu" dedi. Milletin yüzünü güldüren, hayatını kolaylaştıran işler yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, siyasi, ekonomik istikrarı Türkiye'de ve bölgede sağladıklarını belirtti.
İSTİKRARLI BÜYÜME
"Toplama partilerle kurulan ittifak, benzemezler ittifakı Türkiye'ye hiçbir şey veremez" diyen Yıldırım, AK Parti'nin her seçimde rakibinin kendisi olduğunu, çıtayı biraz daha yukarı nasıl çıkarabileceklerini hesapladıklarını anlattı. Yıldırım, Türkiye'nin iktidarları döneminde, ekonomisi, dış politikası ve demokrasisiyle her gün geliştiğini, istikrarla, güvenle büyümeye devam ettiğini vurguladı.
VARIN NOTUMUZU KIRIN
Yıldırım,
"Özel sektör, kamu yatırımı, ihracat
, üretim, turizm rekor üzerine rekor kırıyoruz. Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın kardeşim, bizim notumuz 24 Haziran'da verilecek, notumuzu millet verecek, milletin verdiği not bizim için asıl nottur. Bugün artık Türkiye 81 ilde ihracat yapar hale geldi. İhracatı Hakkari
de yapıyor, İstanbul
da yapıyor. 81 ilimizde üretilen katma değer dünyanın her bir yanına ulaşıyor" diye konuştu.