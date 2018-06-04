Türkiye fuarcılıkta Avrupa’yı geçecek

Fuar
ları dünyanın en büyük pazarlama argümanı olarak tanımlayan Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersöz, "Türkiye
'de 228 tane fuar şirketi var. Bunların 18'ini bir kenara bırakırsak diğerleri yılda 1-2 tane fuar yapabiliyor. Biz 228 firma içinde hem pazar payı hem getirdiğimiz ziyaretçi sayısı olarak sektörün bir numarasıyız. Şu anda Türkiye'deki fuar ölçeğinin yüzde 56'sını kontrol ediyoruz" dedi. Düzenledikleri fuarlara geçen yıl toplamda 5.5 milyon ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Ersöz, 13 bin katılımcı firmaya da ev sahipliği yaptıklarını belirterek, 150 civarında ülkeden Türkiye'ye ziyaretçi getirdiklerini ifade etti.
YEDİ ŞEHİRDE FUAR DÜZENLİYOR
Türkiye'de Erzurum, Adana, Samsun, Diyarbakır, Konya, Bursa ve İstanbul olmak üzere yedi şehirde fuar merkezi işlettiklerini belirten Ersöz, yılda toplam 100'e yakın fuar hazırladıklarını ifade etti. Türkiye'de yapılan fuarların dörtte birini Tüyap Grubu'nun yaptığını vurgulayan Ersöz, Türkiye önümüzdeki on yıl içerisinde akıllı hareket ederse bu pazarda Batı'yı geçecek. Bunu fiyat, lokasyon ve bağlantılarla sağlayacak" dedi.
BATI'DA FUARCILIK AZALIYOR
Şu anda Türkiye'ye dünyanın en büyük fuar firmalarının ofis açtığını söyleyen Ersöz, yurtdışındaki firmalarla ciddi bir rekabet halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi: "İstanbul'da fuar düzenleyip bizim coğrafya üzerinden pazar kapmaya çalışıyorlar. Çünkü Batı'da fuar işleri azalmaya başladı. Bunun sebeplerinin ilki güvenlik. Çünkü iş adamları Ortadoğu'dan, Kafkaslar'dan, Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan kolay vize alıp Avrupa'ya giremiyor. İkincisi ise Avrupa'nın pahalı olması."
Yeni Havalimanı'nın devreye girmesiyle Tüyap'ın en avantajlı lokasyona sahip fuar alanı olacağına dikkat çeken Ersöz, Tüyap'ın iki hol yatırımıyla 40 bin metrekare daha genişleyeceğini belirtti.