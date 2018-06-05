Son dakika: Emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi haberi geldi. Emekliye yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar netleşme başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

ENFLASYON ORANI YÜZDE 6.39 OLDU

Toplu sözleşmeye göre; 2018'de memur ve emeklisine yüzde 4 artı 3.5 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna karşın 2018 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar yüzde 2.39 enflasyon farkı alacak.