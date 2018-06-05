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Son dakika: maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve nin merakla beklediği son dakika zam haberi geldi. 2018 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Eğer ki SSK ve Bağ- Kur emeklileri için Haziran ayı enflasyonu eksi olarak çıkmazsa emekli ve memura yapılacak en düşük zam 6.39 oranında olacak. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.6.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 09:50
Son dakika: Emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca ye son dakika müjdesi haberi geldi. Emekliye yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar netleşme başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

ENFLASYON ORANI YÜZDE 6.39 OLDU

Toplu sözleşmeye göre; 2018'de memur ve emeklisine yüzde 4 artı 3.5 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna karşın 2018 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacaktı. 4 aylık enflasyon verilerine bakılırsa memurlar yüzde 2.39 enflasyon farkı alacak.

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Son dakika: Emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu! - En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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