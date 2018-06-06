Emlak komisyonlarına sınır geldi

Hükümetin konut piyasasını canlandırmak, alıcıların elini rahatlatmak için attığı adımların ardından ev alacaklara bir iyi haber daha geldi. Emlak
sektöründe alım-satım komisyonlarında yüzde 4 sınırı getirildi. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikle mesleki kurallar, işletmelerde aranan koşullar da netleşti. Yetki belgesi olmayan emlak işi yapamayacak. Yetki belgesi için en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma koşulu getirildi. Emlak ofislerinin net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak. İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı- satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek.
?KAYITDIŞINA CEZA GETİRİLSİN
Emlakçılar
ve tüketicilerin emlak alım-satımı ve kiralamasında en büyük sorunlarından biri kayıt dışı
emlakçılar. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Asıl sorunumuz komisyonlar değil. Bizim adımızı kötüye çıkaran, vergi kaçıran büyük bir kayıt dışı var. Cezai yaptırımlar da istiyoruz" dedi.