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teşvikinde bir taşla üç kuş

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018
Hurda teşvikinde bir taşla üç kuş
Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği 10 bin liralık teşviki Pazartesi günü başlıyor. Firmalar da büyük kampanyaya hazırlanıyor. Hurda teşvikiyle bir taşla üç kuş vurulacak. Uygulamayla sektörü canlanacak, enerji verimliliğinde önemli bir adım atılacak ve hurdaenerji ithalatı azalacak. Hurda teşvikinde 3 limit belirlenirken, elde tutma şartı aranmayacak. Şirketler de bu teşvikten yararlanacak. Pazartesi günü yayımlanacak tebliğle 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaranlar, yeni araç aldığında 'yi 10 bin lira daha az ödeyecek.
Teşvikten yaklaşık 6 milyon aracın yararlanması bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığını, uygulamanın bir an önce başlamasının beklendiğini belirterek, otomotiv firmalarının bu konuda büyük bir kampanyaya başlamaya hazırlandığını söyledi. Ağbal, "Düzenleme piyasaya hareketlilik getirecek. Hem vatandaşımız, hem otomobil bayileri, hem de devlet kazanacak" dedi.

YENİ LİMİTLER BELİRLENDİ
Teşvik uygulamasında yerli üretimi de teşvik amacıyla üç limit belirlendi. Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı araç alımında 3 bin, 8 bin ve 10 bin lira ÖTV indirim yapılacak. ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanıyor. Muafiyet, matrahı 46 bin-80 bin lira arasındaki araçlar için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşan araçlar için ise 3 bin lira olarak belirlendi.
piyasalar
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Hurda teşvikinde bir taşla üç kuş
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