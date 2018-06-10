7 milyar $’lık satış

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 7 Mart'taki not indirimi ile başlayan kur üzerinden kriz algısı yaratıp 24 Haziran seçimlerinin
sonuçlarını etkileme operasyonuna en iyi cevabı yerli yatırımcılar verdi. "Dolar 5 liraya gidiyor, Türkiye
'de kriz var" söylemlerine prim tanımayan yerli yatırımcılar, 16 Şubat
'tan bu yana 6.7 milyar dolarlık döviz
satışı gerçekleştirdi. MERKEZ GÜVEN VERDİ
10 milyar dolarlık likidite adımlarının ardından Merkez Bankası
'nın 23 Mayıs
'ta fiilen sahaya inmesi, yerli yatırımcıların döviz satışının hızlanmasını sağladı. Yerli yatırımcıların, 16 Şubat'ta 225 milyar 568 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 1 Haziran 2018 itibarıyla 6 milyar 707 milyon dolar azalarak 218 milyar 861 milyon dolara geriledi. Yerli yatırımcılar, döviz satışının önemli bir bölümünü 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın, doların 4.90 TL
'yi geçmesi üzerine 23 Mayıs'ta olağanüstü toplantı yapıp faizleri artırması, yerli yatırımcının TL'ye güvenini perçinledi. Söz konusu bir hafta içerisinde yerlilerin döviz satışı 2 milyar 355 milyon dolar oldu. 27 Nisan-1 Haziran arasındaki satış ise 4.8 milyar doları aştı. YABANCI YATIRIMCI FRENE BASTI Yabancı
yatırımcılar da yılbaşından bu yana devam eden satışlarında frene bastı. Merkez Bankası'nın adımlarıyla birlikte 25 Mayıs-1 Haziran arasındaki haftada yabancılar hisse senedi piyasasında 15, tahvil-bonoda ise 30 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Analistler, enflasyonda özellikle yılın ikinci yarısında başlaması beklenen düşüş trendiyle birlikte, Türkiye'ye yabancı girişinin hızlanacağı görüşünde