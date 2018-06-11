ATAK İHA ve HÜRKUŞ'un motor ihtiyacı karşılanacak: Görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi yerli ve milli üretimleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, özgün helikopterimiz T625'e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

— SSM (@SavunmaSanayii) 10 Haziran 2018

TURBOŞAFT MOTOR GELİŞTİRME PROJESİ



Türkiye'nin son dönemde başlattığı ve devam etmekte olan Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi projelerde, itki sistemleri yurt dışı kaynaklardan tedarik edilmektedir. Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) ile bu projelerin en önemli bileşenlerinden motor sistemlerinin de yerlileştirilmesi ve bu projelerin yerlilik oranları arttırılırken dışa bağımlılıklarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 07 Şubat 2017 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır.



Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Alt Sistemler Daire'si önderliğinde yürütülecek olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter'e entegre edilebilecek, 1400shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli motor, TEI tarafından geliştirilecek.Turboşaft Motor Geliştirme projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanından oluşan ve TEI'nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofislerinde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışacaktır.

Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecektir. Ayrıca bu motorun çekirdek teknolojisi "Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX" için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak ve Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacaktır.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'da sosyal medya hesabından, "TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak" açıklamasında bulundu.

TEI tarafından geliştirilen Milli türbin motorumuz aynı zamanda ileride stratejik sınıftaki IHA'larımızı uçuracak..

Türkiye'nin ilk Milli turboşaft motoru hayırlı uğurlu olsun..



Adım adım;

Havacılıkta yeniden diriliş.

Semalarımızda kuşlar gibi

Tümüyle bağımsız ve özgür!???????? https://t.co/1oq6QvFPsO — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) 10 Haziran 2018