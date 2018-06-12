Dünyanın en hızlısıyız

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde 27 çeyreklik büyümeye ara veren Türkiye
ekonomisi, hükümetin canlandırma adına sağladığı teşviklerle yakaladığı düşman çatlatan performansını sürdürüyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yapılan saldırıların fitilinin ateşlendiği bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 ile beklentilerin üstünde büyüdü. OECD İÇİNDE TÜRKİYE LİDER
Türkiye Hindistan'ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olurken, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sırada yer aldı. Türkiye büyümede AB ortalamasını ise üçe katladı. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 882.7 milyar dolara çıkarken, 2017 sonunda 10 bin 597 dolar olan kişi başı milli gelir de 10 bin 782 dolara yükseldi. SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre beklentileri aşan büyümede, kur saldırılarına rağmen ülkeye güvenini ortaya koyan sanayide çarkların hızlı dönmesi ve vatandaşın hızlanan harcaması lokomotif oldu. Yatırım kalemindeki canlanma da önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. İlk çeyrek büyümesine en büyük katkı 6.7 puan ile özel tüketimden geldi. Büyümeyi toplam yatırımlar 2.8 puan, kamu tüketimi 0.5 puan yukarı çekti. Yatırımlarda geçen yılın sonunda başlayan yükseliş bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre toplam yatırımlar yüzde 9.7 arttı. İnşaat yatırımları yüzde 12.3'lük artışla başı çekse de sanayide yatırımları gösteren makine teçhizat yatırımlarında da yüzde 7'lik artış yakalandı. AB'NİN TAMAMINI GEÇTİK
Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamını geride bırakırken, OECD'de de zirveye oturdu. AB üyesi 28 ülkenin bu dönemdeki büyüme ortalaması yüzde 2.4, OECD ülkelerinin yüzde 2.6 olarak gerçekleşirken, Türkiye yüzde 7.4 ile bu rakamları 3'e katladı. Aynı dönemde Euo Bölgesi'nde büyüme yüzde 2.5'de kaldı. Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 5.1 ile Letonya oldu. Letonya söz konusu dönemde yüzde 5.1 büyüme başarısı yakaladı. Türkiye ekonomisi ocak-mart döneminde büyüme başarısıyla 35 üye ülkeden oluşan OECD bölgesinde de lider konuma yükseldi. VATANDAŞIN GÜVENİ TAM
Ekonomik büyümede vatandaşın tüketimindeki artış ana unsur oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre tüketimini yüzde 11 artıran vatandaşların büyümeye katkıları 6.74 puan oldu. Devlet ise tüketimini arttırsa da önceki dönemlere göre yavaşlattı ve yüzde 3.4'lük bir yükseliş gerçekleştirdi. TÜKETİM MALLARINA 162 MİLYAR LİRA
Vatandaş tüketiminde ithal mallar ağırlıklı oldu. Özellikle otomotiv ve cep telefonunu kapsayan dayanıklı mallarda yüzde 20.3'lük artış yaşandı. Gıda hariç ithal malların ağırlıklı olduğu içki, tütün, kırtasiye, temizlik malzemeleri gibi dayanıksız tüketim mallarına yapılan harcama yüzde 26.4 arttı. Vatandaş dayanaksız tüketim mallarına 162 milyar lira harcadı. Dayanıklı tüketim mallarına harcamalar da yüzde 22.5 arttı. SANAYİDEN ÖNEMLİ KATKI
İlk çeyrekte yüzde 8.8 büyüyen sanayi ekonomik büyümeye 1.87 puanlık katkı verdi. Hizmet sektöründe yüzde 10'luk büyümenin yarattığı katkı ise 2.27 puan oldu. Savunma, eğitim, sağlık sektörlerini içeren kamu yönetiminde büyüme yüzde 4.6. Toplam ekonomiye katkı ise 0.50 puan. Savunma sektöründeki hem yatırım hem de harcamalardaki artış bu kalemde etkili oldu.