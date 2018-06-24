Çağ atlatacak projeler yolda

Türkiye seçim
lerden sonra yeni bir sisteme geçiyor. Yeni dönemde enerji
den savunmaya, ulaştırmadan haberleşmeye kadar birçok proje ile ülke kalkınmasına katkı sunulacak. İşte yeni dönemde hayata geçecek projelerden bazıları şöyle: KANAL İSTANBUL:
Dünyanın en büyük projelerinden Kanal İstanbul
'da iha
le yıl sonu yapılacak. Proje kapsamında 100 milyar dolarlık bir ekonomi yaratılması hedeflenirken yapay adalar, konutlar, limanlar ile İstanbul'un değerine değer katılacak. TANAP BAŞLADI:
Asrın projelerinden Azeri gazını Türkiye'ye ardından da Avrupa'ya ulaştıracak olan TANAP'ın açılışı 5 devlet başkanının katılımıyla gerçekleşirken, projedeki ilk ticari gaz akışı da 30 Haziran'da başlayacak. 8 milyar dolara tamamlanan çalışma ile Türkiye'de kullanılan Rus gazının yerini de yavaş yavaş Azeri gazı alacak. YERLİ OTOMOBİL:
Elektrikli olarak üretilecek yerli otomobil
çalışmalarında sona gelindi. 2019'da yerli otomobilin üretim yeri belli olacak. Toplam 5 model olarak üretilecek araçlar 2021'de yollarda olacak. YENİ HAVALİMANI:
İstanbul'un yeni havalimanının ilk fazı 29 Ekim'de açılacak. Dünyanın en büyük havalimanı 22 milyar euroya mal oldu. HANGİ PROJELER SIRADA? ALTAY'DA SERİ ÜRETİM:
Ar-Ge ve prototip aşaması tamamlanan Altay Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. Altay Tankı'nın Milli Güç sistemi Ar-Ge aşaması tamamlanarak ürün haline getirilecek. Mini, Taktik ve Operatif sınıfında Ar-Ge aşamaları tamamlanarak seri üretime giren İHA ve SİHA'ların güvenli ağ üzerinden çalışacak merkezi komuta kontrol harekât merkezleri kurulacak. İNSANSIZ UÇAK:
Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları üretilecek. Daha yüksek irtifalarda uzun süre uçuş yapabilen, 1.5 ton taşıma kapasitesine sahip, milli AESA radarı ile donatılmış türbin motorlu Taarruzi İHA Sistemi geliştirilecek. Milli Akıllı bombalar ile donatarak 2020 yılında hizmete sunulacak. Milli İnsansız Savaş Uçağı da 2023 yılına kadar geliştirilecek. UZAY AJANSI:
Uzay Ajansı bu yıl kuruluyor. Uydu haberleşme kapasitesi artırılacak. Türksat
5A'yı, 2021 yılında Türksat 5B'yi uzaya göndererek yeni Ku-Ban frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına girilecek. KONUTLAR DÖNÜŞECEK:
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 7.5 milyon birimin 15 yılda dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecek. İnsanımızın konut ihtiyacı, daha güvenli, daha az enerji kullanan ve daha nitelikli bir ortamda karşılanacak. ?ILUSU'DA SULAR TUTULUYOR:
Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olacak Ilısu Hidroelektrik Santrali'nde bu yıl su tutulmaya başlıyor. Bin 200 megavatlık kurulu santralden yıllık ortalama 4 milyar kwh elektrik üretilecek. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı tamamlanacak. 6 MİLYON METREDE SONDAJ
Geçtiğimiz
günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' sondaj çalışmaları için Karadeniz'e uğurlanırken, ikinci bir gemi ile sondaj çalışmaları hızlanacak. Kamu ve özel sektörün 2019 yılı sonuna kadar 6 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı yapması sağlanacak. Böylece Türkiye'nin maden rezervleri artacak. Jeofizik ve jeokimya haritaları tamamlanacak. Yenilenebilir enerji alanında envanter yenilenecek.