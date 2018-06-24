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, ile ilgili iddiaları yalanladı

Krız algısı oluşturma operasyonu yapmaya çalışanların, " 'ye gidiyor" yalanına, birinci elden yalanlama geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF), "Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve grubu oluşturduğu" iddialarını yalanladı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı
yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı 'nin önceki günkü "IMF, için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÖZEL GRUP KURULMADI
Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir grubu oluşturulduğu belirtiliyor" iddialarına yer vermişti.
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IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı
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