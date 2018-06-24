IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF
yetkilisi, yaptığı açıklamada, Alman yayın ajansı Deutsche Welle
'nin önceki günkü "IMF, Türkiye
için teyakkuzda" başlıklı haberinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. ÖZEL GRUP KURULMADI
Medyada son günlerde çıkan spekülasyonların aksine, IMF'nin Türkiye'ye finansal destek sağlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkili, "Ayrıca, Türkiye için hiçbir özel grup oluşturulmadı. Otoritelerle görüşmelerimiz genel çalışmalarımız çerçevesinde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Deutsche Welle, isim vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, "IMF, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. IMF'de bir acil durum
grubu oluşturulduğu belirtiliyor" iddialarına yer vermişti.