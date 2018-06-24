Memura izin müjdesi

Bakanlar Kurulu kararıyla, kamuda çalışan 250 bin sözleşmeli (4B'li) personelin doğum ve mazeret izni artırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personele verilen yeni haklarla ilgili dün bir açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, düzenlemeden geçici personelden (4/C) sözleşmeliye (4/B) geçenlerin de yararlanacağını söyledi.

KADINA VE ENGELLİYE...

Düzenlemede; engelli ve hamile personelle ilgili hükümler de yer aldı. Buna göre; kadın personele, hamileliğin 24'üncü haftasına kadar gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Doğumdan sonra ise 2 yıl süreyle gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek. Engelli personele süre sınırı olmaksızın isteği dışında gece nöbeti veya gece vardiyası görevi verilemeyecek.

İzin süreleri sil baştan

* Eşi doğum yapanların izni 2 günden 10 güne çıkarıldı.

* Evlat edinenlere 8 hafta ücretli izin hakkı sağlandı.

* Evlilik ve doğum hallerinde verilen izin 3 günden 7 güne çıkarıldı.

* 3 aya kadar refakat izni hakkı getirildi.

* Doğum öncesi kullanılmayan analık izni süresinin doğum sonrası kullanılması sağlandı.

* Süt izni ilk altı ay için günlük 1.5 saatten 3 saate çıkarıldı.

* Doğum sebebiyle görevden ayrılabilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Evlat edinenlere de bu hak tanındı.