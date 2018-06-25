İstanbul’un 60 bin taksiye ihtiyacı var

Son günlerde taksilerin konforu ve güvenilirliğinin konuşulduğu İstanbul
'da çözüm yolları tartışılıyor. Çözüm ise bir şekilde rekabet ortamı oluşturup, yolcunun rahatlığının esas olacağı bir sistem kurmak. Taksiyi şirkete bağlamak gerektiğini belirten BiTaksi
Kurucusu Nazım Salur, "Ama bu tek şirket olmamalı. Asgari üç mümkünse daha çok firmanın olacağı orta boy şirketlerin de bir araya gelebileceği bir yapı olmalı. Bu şekilde rekabet oluşacağından yolcunun rahatlığı esas olacak. Fakat diğer türlü taksi plakası esas oluyor" diye konuştu. Bu tarz işleri dünyanın her yerinde şirketlerin yaptığını da sözlerine ekleyen Salur, "Biz elimizdeki verilerle yoğun saatte taksilerin ihtiyacın yüzde 30'unu karşıladığını görüyoruz. Yani 60 bin taksiyi İstanbul çok rahat bir şekilde karşılayabilir" dedi. SON 3 SAAT KAZANIYOR
İstanbul'da toplamda 45 bin taksici bulunuyor ve taksicilerin aileleriyle birlikte meslek yaklaşık 200 bin kişiye dokunuyor. Taksicilerin yaşadığı gerginliğin de birçok sebebi olduğunu belirten Salur, şunları söyledi: "Yevmiyeler 200 liralara kadar çıktı. 70 lira da benzin alınca 270'in üstü taksiciye kalıyor. Yani ilk dokuz saat patrona çalışıyor. Son üç saat kazandığı kendine kalıyor. Üstüne bir de trafik eklenince çok stresli halde oluyorlar." BiTaksi sisteminde denetleme de yaptıklarını belirten Salur, başlangıçta 22 bin taksicinin sisteme kaydedildiğini ama beş yıl içerisinde 10 bin kişinin çıkarılarak, şu anda sisteme kayıtlı 12 bin taksici bulunduğunu söyledi. BABAYİĞİT OLMAYA HAZIRIZ
Taksi işinin aslında para kazandıran bir iş olduğunu vurgulayan Salur, "Bir babayiğit aranıyor ise biz bu babayiğit olmaya hazırız. Biz taksiciliği batılı bir yapıya getireceğiz. Sadece şoför para kazanamıyor. Biz şoföre de para kazandıracağız. Devlet denetlesin yeter. Şu anda taksiciler modern köle. Plaka esnafı vergi vermez, iş kanunlarına uymaz, tazminat vermez, fiş kesmez" diye konuştu. 50 MİLYON LİRA HARCANDI
Erzurum
Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın da taraflarla görüşmek için kanun tasarısı hazırladığını sözlerine ekleyen Salur, "Şu ana kadar bizim sistemimizden 16 milyon yolculuk var. Günde 2 bin yolculuk yapılıyor ve biz 50 milyon liranın üzerinde para harcadık. Bu alana rekabet getirmemiz gerekiyor. Yarış olmadığından hizmet kalitesi kötü" diye konuştu. BiTaksi'den sonra Getir'i de kuran Salur, BiTaksi'de kazandıkları deneyimlerden çok yardım aldıklarını belirterek, Getir'in ufak bir kısmını verip, yurtdışına açılacakları haberini de verdi.
BiTaksi, taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri mobil uygulama üzerinden buluşturan bir şirket. 2013'ten beri faaliyet gösteren firmanın mobil uygulaması üzerinden bugüne kadar 16 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildi. Resmi plakalı taksilerle İstanbul ve Ankara'da hizmet veren şirketin büyük şehirlerde yaygınlaşması bekleniyor.