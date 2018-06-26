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Mega projeler devreye giriyor! reform vakti...

24 Haziran seçimlerinin Cumhur’un zaferiyle sonuçlanmasının ardından gözler ekonomiye çevrildi. Ekonomi yönetimi sadeleştikten sonra enflasyon ve cari açıkla mücadele başlayacak. Mega projeler devreye girecek

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:17
Mega projeler devreye giriyor! Vakit reform vakti...

24 Haziran zaferi, AK Parti'nin seçim öncesinde vaat ettiği "müreffeh gelecek ve ekonomide yeni dönemin" miladı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonuçların ekonomideki hedeflere bir adım daha yaklaşıldığının ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye tercihini ekonomiyi büyütmekten yana kullandı" dedi. Yeni dönemde ekonomiyi omuzlayacak kadro en geç temmuzun ikinci haftası göreve başlayacak. Ekonomide tecrübeli kadrolar genç isimlerle takviye edilecek.

İSTİKRAR EKİBİ

AK Parti'nin aday listesindeki çok sayıda ekonomi kurmayı, bürokrat ve işadamı 24 Haziran'da halkın oyuyla Meclis'e girdi. Birinci adımda ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılarak, hızlı bir şekilde ekonomi ajandasındaki başlıklar yaşama geçirilecek. Ekonomi yönetimi, yeni sistemle birlikte seri kararlar almaya olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılıyor. Ekonomi yönetimi sadeleşecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olarak 3 bakanlık olacak.

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Mega projeler devreye giriyor! Vakit reform vakti...
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