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barışından faydalanmak için başvurular devam ediyor

Kamuoyunda ‘ barışı’ olarak bilenen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yayımlanmasıyla Pursaklar Belediyesi de vatandaşların başvurularını almaya devam ediyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:30
İmar barışından faydalanmak için başvurular devam ediyor

mevzuatına veya ruhsata aykırı yapıları kapsayan yasa gereği mevzuata aykırı olarak yapılan yapılara yapı kayıt belgesi vermek suretiyle imar sorunları çözülüyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar imar barışı kapsamına giriyor.

Belirtilen tarihten önce yapılan yapılara ilişkin olarak yapı sahipleri önce Pursaklar Belediyesinden arsa veya arazinin vergi değerini belirleyip e-devlet sistemi üzerinden son başvuru tarihi olan 31.10.2018 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Ayrıca bu yapılara ilişkin para cezası ve yıkım kararı mevcut ise Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde hem para cezası hem de yıkım kararı iptal ediliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen ve yasada belirtilen şartları taşıyan mülk sahipleri Pursaklar Belediyesine başvurabilecek.

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İmar barışından faydalanmak için başvurular devam ediyor
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