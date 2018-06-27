TARSİM Azerbaycan’a rehberlik ediyor

Azerbaycan
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tarım sigortası alanında oluşturulmak istenen sistem için rehberlik eden TARSİM
, geçtiğimiz günlerde Tarım Sigortaları Sisteminin Kurulması Çalıştayı'na katıldı. Ülkemizi Azerbaycan'da, TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Hayri Yılmaz ile TARSIM Bölgeler Grup Müdürü Murat Kaya'nın yer aldığı heyet temsil etti. Çalıştay'da ülkemiz tarımı ile Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin işleyişi ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu ve gelen soruları yanıtlandırdı.