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Fakıbaba'dan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı , “Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken, patatesin fiyatı öncesi 50 kuruştan 6 liraya çıktı. Patatesin fiyatı düştü ve düşmeye devam edecek. Elimizde yeterli kadar patates var” dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 14:57
Fakıbaba'dan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama

'nın Polatlı ilçesinde 'de ilk defa uygulanan Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, patates fiyatının düştüğünü ve düşeceğini söyledi. Fakıbaba, "Patates 50 kuruştu. Bakanlar Kurulunda ilk yaptığımız işlerden bir tanesi patatese desteği verdik.

"PATATESİN FİYATI DÜŞECEK"

Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken, insanlar bizden ihracat desteği isterken, patatesin fiyatı öncesi 50 kuruştan 6 liraya çıktı. Şu anda patatesin fiyatı düştü ve düşecek. İthalat, elinizde duran bir araç. Fiyatlar çok yükseldiği zaman elinizde ithal ettiğiniz mal olmasına rağmen bazı spekülatörler, sadece ve sadece kar amacı olan insanlar, çiftçinin ve üreticinin elinden malları topluyor ve depo ediyorlar. Ondan sonra bir fırsat kolluyorlar. O fırsatı yakaladıkları zaman 1 liralık malı 6 lira yapıyorlar. Biz ithalatı piyasayı regüle etmek için yapıyoruz. Ürünün azlığından dolayı değil. Yeterli patatesimiz var" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba ayrıca, ithalatın 'den yapılması ile ilgili, "İthalatı yapan bakanlık biz değiliz. Mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin çıkarları için bu yapıldı. Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizi kalkındırmak için de yapılmış olabilir" şeklinde konuştu.

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Fakıbaba'dan patates fiyatlarıyla ilgili açıklama
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