Dev uçak gemisi geliyor

Türkıye'nın savunmada yerli ve milli atağına özel sektörden büyük destek geliyor. Savunma sanayisinde yerlilik oranını 2002'den bu yana yüzde 20'den 65'e çıkaran Türkiye, uçak gemisi
yapmanın ilk adımı olan kuru havuz yatırımı için harekete geçti. Türkiye'nin önde gelen tersanelerinden İÇDAŞ
'ın Çanakkale
'deki tesislerinde yapılacak olan kuru havuz, 370 metre boyunda ve 70 metre eninde olacak. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım bedeliyle başlayan havuz projesi bittiğinde Türkiye'nin en büyük uçak gemisinin yapılabilmesi için önemli bir aşamaya geçilmiş olacak. İÇDAŞ A.Ş. Genel Müdürü Bülend Engin, Türkiye'nin uçaktan füzeye kadar her alanda yaptığı milli savunma sanayisi atılımına uçak gemisi yapılabilecek kuru havuzla katkıda bulunmak istediklerini söyledi. BOYU 370, ENİ 70 METRE OLACAK
Engin, "Türkiye'nin milli savunma stratejisi anlayışı içinde İÇDAŞ tersanesinde uçak gemisi inşası için hazırlıklar yapılıyor. Hâlen yapılan gemiler var ama bu dünyanın en büyük uçak gemilerinden birini yapabilecek kapasitede olacak. Türkiye'de şu anda 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğinde kuru havuz yok. Bunun inşasına başlandı. 2019 yılı yaz aylarında tamamlanması planlanan kuru havuzun bitmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük uçak gemisi İÇDAŞ tersanesinde inşa edilebilecek. Deniz içinde inşası devam eden uçak gemisi kuru havuzu, İÇDAŞ'ın kendi özkaynakları ve teknik imkânları ile yapılıyor. Maliyeti 50 milyon doları bulacak olan tesiste, Türkiye'nin en büyük talaşlı imalathanesi kurulacak. Uçak gemisi inşası ile yeni istihdam olanağı da ortaya çıkacak" dedi. Projenin Türkiye'nin önemli bir eksikliğini gidermek için düşünüldüğünü söyleyen Engin, "Bunu yapabilecek mühendise ve teknolojik altyapıya sahibiz. Bu yatırım daha şimdiden bin kişilik istihdam yaratacak" diye konuştu. Tesisin İÇDAŞ'ın Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Değirmencik tesislerinde yapılacağını söyleyen Bülend Engin, ayrıca tersanede Türkiye'nin milli projesi olan Türk Yıldızı'na ilk kosterin de üretildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Tamamen Türk mühendislerin projesiyle ekonomik açıdan üst rekabet seviyesinde inşa edilen Türk Yıldızı kosterleri İÇDAŞ'ın kendi yüklerini taşımak için hizmete aldı. Genel kargo taşımacılık amaçlı 5000 DWT Türk Yıldızı kosteri ticari seferlerini başarıyla sürdürüyor. 83.12 metre uzunluğunda, 15.80 metre genişliğinde ve 2 bin 930 gros tonluk Türk Yıldızı-1 kosterinden sonra 3 koster daha suya indirildi. Türk Yıldızı-1, Türk Yıldızı-2, Türk Yıldızı-3 Türk Yıldızı-4 kosterleri Türk koster filosunun gençleşmesine de ön ayak oldu."