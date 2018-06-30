Diyarbakır kültür turizmi ile atakta

Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yer alan Diyarbakır
, tarihi simgeleyen yapıları, kültürel değerleri ve zengin dokusuyla turistlerin uğrak noktası haline gelmeye başladı. Diyarbakır'ın turizmde yaşadığı bu bu atakla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal
, "2017'de, 2016 yılına göre Diyarbakır'a gelen turist sayısında yüzde 130'luk artış yaşandı. 2016'da Diyarbakır'a 122 bin 545 turist gelirken, 2017 yılında bu sayı 276 bin 143'e yükseldi" açıklamasını yaptı. 2013 ve 2014 yıllarında turizmin hızlı bir ivme ile geliştiğini aktaran Akbal, "Bugün gözlenen artışlarla henüz o yıllardaki seviyeye ulaşamadık ancak Türkiye'de bu sene beklenen turist sayısındaki artışı şehrimz içinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz" dedi. Turizm sektörünün istihdama olumlu katkısı olduğunu ifade eden Hakan Akbal, "Diyarbakır'ın 2017 yılı işsizlik rakamı yüzde 13.8. 2016'da bu oran yüzde 17.4 düzeyindeydi. İşsizlik oranındaki bu yüzde 3'lük azalışı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi için baktığımızda bu istihdamın yüzde 17'si sanayi, yüzde 46'sı hizmet, yüzde 37'sinin de tarım kesiminde olduğunu görüyoruz. Tarımdaki istihdam ile tarımdan sağlanan katma değer arasında ciddi bir tutarsızlık var. yüzde 37 istihdama karşılık, yaratılan tarımsal katma değer yüzde 24 seviyesinde. Bu durum tarımda atıl kapasite veya gizli işsizlik gibi nedenlerle açıklanabilir" dedi. YÜZDE 130 ARTTI
Özellikle Diyarbakır için belki de yeni bir turist tanımı yapılabileceğini aktaran Akbal, "Diyarbakır için siyaset turizmi diye bir kavramdan söz etmek mümkün. 2017 yılında Diyarbakır'a gelen turist sayısı yüzde 130 artarken, konaklayan misafir sayısındaki artış ise yüzde 40 seviyesinde kalmış. Türkiye ile kıyaslandığında oldukça ilginç verilerle karşılaşıyoruz. Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkemize 2018'in birinci çeyreğinde gelen turist sayısı 7 milyon 260 bin, konaklayan turist sayısı ise 25 milyon 880 bin olmuş. Neredeyse gelen turist sayısının 4 katı konaklama olmuş. Diyarbakır'a baktığımızda ise gelen turist sayısının 1/3'ü kadar bir konaklama var. Bu nedenle "siyaset turizmi" gibi bir kavramdan bahsedilebilir. Yani ilimize gelen her 3 turistten 2'si aynı gün işini tamamlayıp dönüyor. Kentin, Türkiye'nin önemli bir siyaset merkezi olması, özellikle gazeteci, akademisyen, STK temsilcisi gibi kişilerin şehre ziyaretini artırıyor" açıklamasını yaptı." TURİST SAYISI ARTACAK
Turizmin gelir yaratan bir sisteme dönüşmesi için yabancı turistin döviz bırakmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Hakan Akbal, "İç turizmde hareketlilik yaşansa da bunun ülke ekonomisi için doğrudan gelir transferine dönüşmesi dolaylı olur. Aslında iç turizm ülke olarak, bir cebimizden çıkan paranın, diğer cebimize girmesine benzer. O nedenle dışardan gelen ve doğrudan ülkeye döviz transfer eden turist, makro parametreleri de olumlu etkiler. Bizler de bölgenin daha fazla yabancı turist çekmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Diyarbakır'ı daha çok yerli turistlerin tercih ettiğini söyleyen Akbal, "2016, 2017 ve 2018'in birinci çeyreğini değerlendirdiğimizde yabancı turist açısından olumlu rakamlarla karşılaşamıyoruz. 2016'da gelen turistlerin yüzde 1.7'sini, 2017 yılında gelen turistlerin yüzde 3.5'ini ve 2018'in ilk çeyreğinde gelen turistlerin yüzde 3.2'sini yabancı turistler oluşturuyor. Daha net olarak ifade edersek, 2017 yılında Diyarbakır'ı ziyaret eden 403 bin turistin sadece 14 bini yabancı turist" değerlendirmesini yaptı.