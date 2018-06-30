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Son Dakika Haberi: Hükümet harekete geçti! ye ömür boyu güvence

ler Günü'nü yaşadığımız 30 Haziran 2018 tarihinde, emekliye yönelik son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen hükümet, birçok alanda imkânlarını adeta seferber ediyor. ndan sosyal güvenlikten konut edinmeye kadar her alanda kapsamlı bir projeye girişen hükümet, emeklinin yüzünü mutlu edecek. Peki emeklilere yönelik projelerin detayları neler?

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 08:08
Son Dakika Haberi: Hükümet harekete geçti! Emekliye ömür boyu güvence

Milyonlarca 16 yıldır hükümet tarafından karşılanan taleplerinin mutluluğunu yaşıyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak ve bayram ikramiyeleriyle emeklinin geliri artarken, ikinci bir gelir elde etmeleri için de destekler verilecek. AK Parti, seçim bildirgesinde emeklilerin ikinci bir gelir elde etmesini sağlamak için tamamlayıcı emeklilik programlarına destek sözü verdi.

Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri geliyor. Bir yılı aşan özel sağlık ve hayat sigortaları geliştirilecek, ileri yaşta uygun istihdam sağlanacak. Emeklilerin uygun koşullarda ev almalarını sağlamak için sosyal projeler devreye girecek.

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Son Dakika Haberi: Hükümet harekete geçti! Emekliye ömür boyu güvence
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