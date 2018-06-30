Turizmciler Avrupalı’yı İstanbul’a geri getirecek

Sultanahmet Meydanı'nda Alman turist
lere yönelik yapılan terör saldırısının ardından Avrupa'da kan kaybı yaşayan, bu yıl turist sayısında yakalanan yüksek rakamlara rağmen Avrupa'da hedeflenen oranlara ulaşamayan turizm
ciler, atağa geçti. Almanya'da turizm sektörüne yön veren yayın kuruluşu FVW'nin 40 yazarını 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İstanbul
'da ağırlamaya hazırlanan turizmciler, düzenlenecek workshoplarla şehrin kültürel değerlerini anlatacak. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) koordinasyonu, İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) sponsorluğu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) destekleriyle yürütülen çalışmayla, İstanbul'a gelen Alman turist sayısının yüzde 30 artırılması hedefleniyor. 40 ALMAN GAZETECİ GELİYOR
ISTTA Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, sahillerde Avrupalı turistte yakalanan hareketliliğin henüz İstanbul'da sağlanamadığını belirterek, "Özellikle sonbahar ve kış aylarında Avrupalı turist İstanbul için büyük önem taşıyor. Bu turisti İstanbul'a geri çekebilmemiz için lobi ve tanıtım faaliyetlerini sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Bu kapsamda Almanya'nın en büyük turizm medya grubu olan FVW çalışanı 40 gazeteciyi İstanbul'a davet ettiklerinin altını çizen Korkmaz, "FVW TUI, Thomas Cook gibi dev tur operatörleri tarafından da yakından takip ediliyor" diye konuştu. DOLULUK % 2 DÜŞTÜ, FİYAT % 3 ARTTI
Türkiye
Otelciler Birliği (TÜROB), Mayıs 2018'de otel doluluklarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.8 azalarak yüzde 59.6 olduğunu açıkladı. Mayıs 2018'de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedelinin ise geçen yılın ayını ayına göre yüzde 3.6 artarak 65.3 euro olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 euro olmuştu. MAYISTA 3.6 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılı mayıs ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.29 artış kaydedildi. Bu dönemde toplam 3 milyon 678 bin 440 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 38 bin 777'sini günübirlikçiler oluşturdu. Mayısta Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 864 bin 87 kişiyle Rusya aldı. Almanya 436 bin 887 kişiyle ikinci, İngiltere 273 bin 203 kişiyle üçüncü oldu. Bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla, 11 milyon 462 bin 407 oldu.