Yüksek faizi inşaatçı indirecek

İnşaat sektöründe mayıs ayında başlatılan seferberlik kampanyası 30 Haziran'da bitti. Kamu banka
ları öncülüğünde yüzde 0.98'e çekilen konut kredisi faiz
leri yeniden yükselişe geçti. Aylık faiz oranları yüzde 1.50 ila 2.09'a çıktı. Özel bankalarda bu oran yüzde 2.09 olarak uygulanmaya başlandı. Kamu bankaları
nda ise özel bankalara göre daha düşük. Yüzde 1.25 seviyesinde. Konut alımının en önemli tetikleyicisi olan kredi faizlerindeki yükseliş üzerine inşaatçılar formül arayışına girdi. Konut geliştiriciler, çeşitli bankalarla yaptıkları özel anlaşmalar ile konut kredisi faiz oranlarını daha makul bir seviye olan yüzde 1.10-1.15 seviyesinde tutmaya çalışıyor. 60 AYA KADAR 0 FAIZ
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu süreçte aradaki faiz oranını firmaların sübvanse edeceğine dikkat çekti. Elmas, "Kampanya süreci konut alıcısı için çok önemli bir fırsattı. Bu fırsatı devam ettirebilmek adına bankalarla anlaşıp aradaki oranı sübvanse ederek, faizleri düşük bir noktada tutmaya çalışıyoruz. Bunu uygulayan firmalar var. Ayrıca bazı şirketlerin yine kendi bünyesinde 60 aya kadar çıkan 0 faizli vadeleri var. Tüketici faizlerin yüksek olduğu bu dönemde fırsatlardan faydalanabilir" dedi. Altan Elmas, kampanya döneminde 40 bin konut satıldığını hatırlatırken, aslında talebin 2 katı olduğunu söyledi. Elmas, "Ancak kamu bankaları ve birkaç özel banka bu talebi karşılayamadı. Biz isterdik ki, diğer özel bankalar da katılsın. Öyle olsaydı, bu rakamın iki katından söz ediyor olurduk ve daha fazla insanı ev sahibi yapardık" açıklamasında bulundu. FIYATLAR ARTACAK
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise, konut üreticilerinin bu süreçte konut alıcısına önemli fırsatlar sunmak için 'elini taşın altına koyduğunu' belirtirken, desteklerin devam ettiğini dile getirdi. Yetgin, "Faiz duyarlılığı çok yüksek bir alımdan bahsediyoruz. Ancak firmalar çeşitli desteklerle fırsat sunmaya çalışıyor. Tabii ki, eylül ayı konut sektörü için de yeni bir dönem demek. Artan inşaat maliyetlerini fiyatlarımıza yansıtamadık. Bu yükü taşımak zorlaşıyor. Yeni dönemde bu yansımalar da olacak" diye konuştu. KDV VE TAPU HARCI DOPINGI
Sektörde önemli bir hareket oluşturan kampanyanın yanı sıra konut sahibi olmak isteyenler, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve konut kredisi faizini 0.98'e indiren uygulamadan da faydalandı. Ayrıca bu süreçte yüzde 18'den 8'e düşürülen KDV ve yüzde 2'den 1.5'a indirilen tapu harcı da konut alıcısını destekleyen unsurlar oldu. ?FAIZI 0.98'E SABITLEDIK
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Başkanı Nazmi Durbakayım, konut kredisi faizlerinin yeniden artışa geçeceğinin altını çizerek, üretici firmalar olarak tüketiciye ev almaları konusunda her türlü desteği verdiklerini kaydetti. Durbakayım, başlattığımız kampanya pazarda canlılık yarattı. Vatandaştan yoğun gelen kampanyayı projelerimizde bazı bankalara anlaşarak Kurban Bayramı'na kadar devam ettirme kararı aldık. Faiz oranını 0.98'e sabitledik" şeklinde konuştu.