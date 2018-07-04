Haberler Ekonomi Haberleri 130 milyar $’lık yerlilik hamlesi

130 milyar $’lık yerlilik hamlesi İthalatı azaltmak için yerli üretimi artırmaya odaklanan hükümet, 130 milyar dolarlık ithalatı oluşturan 43 ürün grubuna odaklanacak. Kamu alımlarında da bu ürünlere öncelik verilecek