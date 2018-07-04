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Son dakika: fiyatları belli oldu! İşte tüm ayrıntılar...

Bu yıl lar enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. Büyükbaşta en düşük rakamın 7 bin, küçükbaşta ise 1.000 TL olması öngörülüyor

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 12:17
Son dakika: Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte tüm ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

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Son dakika: Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte tüm ayrıntılar...
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