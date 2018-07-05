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! İşte personel alımı başvuru detayları...

Türkiye İş Kurumu (), aracılığıyla binlerce kişiye sağlamaya devam ediyor. İŞKUR, bünyesindeki iş ilanlarıyla 107 bin gerçekleştiriyor. İş arayan binlerce yurttaşa istihdam sağlamaya çalışan İŞKUR'a başvuru yapmak ise son derece kolay. ve personel alımı detaylarını merak eden yurttaşlar için, işte İŞKUR personel alımı detayları...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:22
İŞKUR personel alımı! İşte personel alımı başvuru detayları...

sağlayarak işsizlere iş imkanı sunan , bünyesindeki ilanlarla 107 bine yakın kişiyi istihdam etmeye çalışıyor. İşsiz olan ve konusunda araştırmalar yapan vatandaşları ilgilendiren haberimizde, sizler için İŞKUR personel alımı şartlarını derledik.

Kamu Kurumları veya Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen na doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

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İŞKUR NASIL BAŞVURU YAPILIR?

  • İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.
  • İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.
  • Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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İŞKUR personel alımı! İşte personel alımı başvuru detayları...
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