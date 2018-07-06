AVM’ye sıcak doping

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesi sonrası sıcak ve nemli havadan bunalan, seçim nedeniyle de tatilini erteleyip şehirde kalan vatandaş soluğu AVM
'lerde alınca perakende sektörüne de hareket geldi. İndirim sezonunun da başlamasıyla birlikte AVM'lerin ziyaretçi sayılarında yüzde 40'a varan artış yaşanırken bu durum alışveriş cirolarına da aynı oranda yansıdı. Carrousel AVM İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, haziranda bir önceki aya göre cirolarda ortalama yüzde 25 artış yaşandığını, bu rakamın cafe-restoran tarafında yüzde 38'e kadar çıktığını söyledi. PİYASALAR RAHATLADI
Temmuzda da ciroların yüzde 25 artışla kapanmasını beklediklerinin altını çizen Demir, "Piyasalar rahatlamaya başladı. Yaz sezonu hareketli geçecek" dedi. Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı İlham Dündar ise, okulların tatile girmesi ve bayramın da etkisiyle kapı girişlerinde yüzde 10 artışlar yaşandığını, cirolarda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.7 artış olduğunu belirtti. Seçimler nedeniyle iç turizm hareketi ertelenince AVM cirolarında rekor artışlar gözlemlediklerinin altını çizen Dündar, "Turist sayıları da arttı. Çin, İran, Rusya, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan
ve Katar'dan ziyaretçilerimiz ağırlıklı" diye konuştu. Forum İstanbul Genel Müdürü Tuğrul Cömert ise, "2017 Temmuz'a göre ilk 4 günde yüzde 8 artış var. Yıl bazında enflasyonun üzerinde bir grafik gözlemliyoruz" dedi. ANADOLU'YA GURBETÇİ AKINI
Arenapark, Armonipark ve Kayseri
Park AVM Koordinatörü Muhsin Erkoç ise Kayseri'de yüzde 25 ciro artışı olduğunu söyledi. Erkoç, tatile gelen gurbetçi sayısının artmasıyla canlılık yaşandığını söyledi.