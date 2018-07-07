Kredi kartında limit azaltma çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, kredi kartlarında adeta bir eziyete dönüşen limit azaltma çilesi sona eriyor. Banka
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Kurum, tüketicinin müşterisi olduğu kuruluştaki banka ve kredi kartı
nda limiti düşürme hakkı olduğunu belirterek, yaptığı değişiklikle bankalara kart hamilinden "limit azaltım" işlemlerinde açık beyan almayı zorunlu kıldı. Bankalar, kredi kartı limitlerinin azaltılmasına yönelik talebi en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorunda olacak. Bu düzenlemeye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek. TÜKETİCİ KORUMAYA ALINDI
Yürürlüğe giren yönetmeliğe kart sahiplerinin haklarına "kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak" cümlesi de eklendi. Yönetmelikte kart sahibinin, limiti azaltmak gibi iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetme hakkına da sahip olduğunun altı çiziliyor. Şubeler aracılığıyla yapılan kart limitinin azaltılması başvurularında bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanan bir belgenin ya da doldurulan limit azaltma, iptal talep formunun bir örneğinin de müşteriye verilmesi gerekiyor. 2 MİLYON TL CEZA
Geçen yıl tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda yapılan denetimlerde 2 milyon lira idari para cezası kesildi. Limit azaltma konusunda bankaların zorluk çıkardığına ilişkin de çok sayıda başvuru geldi. KREDİ KARTI SAYISI 63 MİLYONU GEÇTİ ATM
50.000 POS
1.613.000 BANKA KARTI
134.581.000 KREDİ KARTI
63.428.000