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nda limit azaltma çilesi bitiyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Kredi kartında limit azaltma çilesi bitiyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, kredi kartlarında adeta bir eziyete dönüşen limit azaltma çilesi sona eriyor. cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () gelen şikâyetler üzerine harekete geçti. Kurum, tüketicinin müşterisi olduğu kuruluştaki banka ve nda limiti düşürme hakkı olduğunu belirterek, yaptığı değişiklikle bankalara kart hamilinden "limit azaltım" işlemlerinde açık beyan almayı zorunlu kıldı. Bankalar, kredi kartı limitlerinin azaltılmasına yönelik talebi en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorunda olacak. Bu düzenlemeye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek.

TÜKETİCİ KORUMAYA ALINDI
Yürürlüğe giren yönetmeliğe kart sahiplerinin haklarına "kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak" cümlesi de eklendi. Yönetmelikte kart sahibinin, limiti azaltmak gibi iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetme hakkına da sahip olduğunun altı çiziliyor. Şubeler aracılığıyla yapılan kart limitinin azaltılması başvurularında bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanan bir belgenin ya da doldurulan limit azaltma, iptal talep formunun bir örneğinin de müşteriye verilmesi gerekiyor.

2 MİLYON TL CEZA
Geçen yıl tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda yapılan denetimlerde 2 milyon lira idari para cezası kesildi. Limit azaltma konusunda bankaların zorluk çıkardığına ilişkin de çok sayıda başvuru geldi.

KREDİ KARTI SAYISI 63 MİLYONU GEÇTİ
ATM 50.000
POS 1.613.000
BANKA KARTI 134.581.000
KREDİ KARTI 63.428.000
piyasalar
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