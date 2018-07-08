Haberler Ekonomi Haberleri 200 milyar aşıldı

200 milyar aşıldı Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan kampanya ile konut kredisinde rekor kırıldı. İkinci eldeki hareketliliğin, sıfır konut satışlarına yansıması için yeni bir model üzerinde çalışma yapılacak