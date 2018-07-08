Çorum’dan ihracat rekoru

TİM verilerine göre Ocak ayında 22 milyon 134 bin, Şubat ayında 17 milyon 959 bin, Mart ayında 37 milyon 798 bin, Nisan ayında 30 milyon 41 bin, Mayıs ayında 43 milyon 744 bin, Haziran ayında ise 41 milyon 599 bin dolarlık ihracat yapılan Çorum ihracatçı iller arasında da 33 sırada yer aldı.



Yıllara göre ihracat rakamlarına bakıldığında Çorum'dan, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2005 yılında 60 milyon dolar, 2006 yılında 65 milyon dolar, 2007 yılında 88 milyon dolar, 2008 yılında 108 milyon dolar, 2009 yılında 101 milyon dolar, 2010 yılında 105 milyon dolar, 2011 yılında 140 milyon dolar, 2012 yılında 142 milyon dolar, 2013 yılında ise 165 milyon dolar, 2014 yılında ise 196 milyon olarak, 2015 yılında 181 milyon 288 bin dolar, 2016 yılında 145 milyon 155 bin, 2017 yılında ise 172 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.