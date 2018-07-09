1 milyarlık yatırımla ithalatı azaltacak

Ankara'da 1978'de kurulan yerli iş makinesi üreticisi Hidromek, iş makinelerinin en önemli parçalarından biri olan şanzımanı da yerli üretecek. Hidromek Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt
, bu iş için gerekli olan yatırımı kaçmadan yaptıklarını belirterek, yeni üsse 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. AMBARGOYLA DOĞDU
Kazıcı yükleyici ürün grubunda yerlilik oranının yüzde 70 olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Geri kalan ithal edilen bölümde 3 önemli parça var. Bunlar motor, şanzıman ve aks. Bu oran değişecek. Aks ve şanzıman üretimiyle 40 milyon euroya yakın ithalatın önüne geçeceğiz" dedi. 1974'te karayollarında çalışırken, Kıbrıs hadisesiyle birlikte ABD'lilerin ambargo koyması sonucu bu serüvenin başladığını dile getiren Bozkurt, şunları söyledi: "ABD'liler bize iş makinelerinin parçalarını vermemeye başladı. Biz de bu parçaları piyasa imkânlarıyla yaptık. 4 sene çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Neredeyse sıfır sermayeyle traktör kepçesiyle başladık. 1988'de de Ankara'nın bütün doğalgazını bizim traktör kepçelerimiz yaptı. Sonrasında da iş makinelerine yöneldik ve ilk ihracat
ımızı 1999'da Tunus'a yaptık. Şu anda ise yüzde 35 civarı ihracat oranına sahibiz." Neredeyse sıfır sermayeyle işe başlayan şirket, geçtiğimiz yıl 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi ve 2018 itibarıyla 100'den fazla ülkede kullanılan 43 binin üzerinde Hidromek makinesiyle boy gösteriyor. TERECİYE TERE SATACAĞIZ
2017 cirosu 1.2 milyar TL olan şirket, Rusya
'da yüzde 10 pazar payına sahip. Japonya'da iki yıl önce yeni bir fabrika kurduklarını belirten Bozkurt, "Hidromek Japan 2016'da faaliyete geçti. Mitsubishi'nin tüm bakım satış sonrası hizmetlerini biz devraldık. Onlara yedek parça ve servis hizmeti sağlıyoruz. Mitsubishi'nin ticaret firması bize geldi ve 'Bu alana uygun bir şey yapabilir misiniz' dedi. Biz de bu alana girdik. Sonuçta Japonya'ya makine satacağız. Bunun Türkçesi tereciye tere satacağız" diye konuştu. LİSTEYE GİREN İLK VE TEK TÜRK ÜRETİCİ
ALIŞILMIŞIN dışında yönetim anlayışı sergileyen Hasan Basri Bozkurt, Türk mühendislerinin tasarladığı ilk iş makinesini üretti. 14 tasarım ödülüne sahip şirket, iş makineleri üreten en büyük firmaların sıralandığı "Yellow Table" listesinde yer alan ilk ve tek Türk üretici oldu. Bozkurt, devlete hiçbir yükümüz yok diyerek, şunları söyledi: "Her şeyi kendi paramızla yapıyoruz. Kredi kullanmıyoruz. Firmadan maaş alıyorum. Ne kazandıysak hepsini yatırıma harcadık." IRAK PAZARI ALTIN YUMURTLUYOR
TÜRKIYE'NIN yumurta ihracatı
artarak büyüyor.
Son yıllarda artış
gösteren yumurta
ihracatı bu yılın
ilk yarısında da
artışını sürdürdü.
Ocak-haziran döneminde
Türkiye'de
toplam 207 milyon dolarlık yumurta
ihracatı gerçekleştirilerek, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3
artış yaşandı. 2006-2017 döneminde
ise yumurta ihracatı 20 kat artarak
19 milyon dolardan 380 milyon
dolara çıktı. İstanbul Su Ürünleri
ve
Hayvansal Mamuller İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Müjdat Sezer, Türkiye'nin pazarlara
en yakın ülke konumunda bulunmasının
avantaj olduğunu belirterek,
"En taze ürünü istenen miktarda ve
sürede ulaştırma avantajına da sahip
olan Türkiye, 500 milyon dolarlık
yumurta ithalatı ile 3. sırada yer alan
Irak'a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren
ülke oldu" dedi.