Banka borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı 2018 yılı Mayıs ayı raporu'na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 603 bin kişi oldu.

YÜZDE 19 ORANINDA AZALDI

Yılın ilk beş ayında, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalarak 353 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14 oranında artarak 363 bin kişi oldu.