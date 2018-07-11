İnşaatçıyı sevindiren bakan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilen Murat Kurum
, görevi Mehmet Özhaseki
'den devraldı. Eski bakan Mehmet Özhaseki'nin İmar Barışı, kentsel dönüşüm, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili konularda gece-gündüz çalıştığını anlatan yeni bakan Murat Kurum, "İmar Barışı'yla alakalı çok ciddi bir müracaat var. Yıllardır sıkıntı olan süreci başarıyla yöneterek, bu duruma getirdiler. İnşallah biz de bunu neticelendirip, kaynağı da en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız" dedi. Mehmet Özhaseki de "Başı dik, alnı açık ayrılıyorum. Geçtiğimiz 2-2,5 yıl içerisinde ülkede çok önemli olaylar oldu. Bu önemli olayların olduğu dönemde bakanlık olarak çok güzel işlere imza attık" diye konuştu. İKİ BÜYÜK HALKA ARZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Emlak Konut GYO Genel Müdürü olarak, hem inşaat sektörünün hükümetle arasında önemli bir bağ olurken, hem de şehircilik felsefesini geliştirerek şirketi önemli bir boyuta taşıdı. Bakan Kurum'un, Emlak Konut GYO'nun, bugünkü büyüklüğüne ulaşmasında hiç kuşkusuz en önemli adımı iki büyük halka arzı oldu. 2010'da gerçekleştirilen ilk arz, Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arzı arasına girdi. 2013'teki ikinci halka arz ise son 5 yılda Avrupa'da gayrimenkul alanında yapılan en büyük halka arz oldu. Halka arzlarla büyüyen Emlak Konut, 3.8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ve 31 Mart 2018 itibarıyla ulaştığı 21.9 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye'nin en güçlü şirketleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. YENİLİK KAZANDIRDI
Bakan Murat Kurum, hayata geçirdiği önemli ihalelerle sadece kurumun büyüklüğünü artırmakla kalmadı, konut sektörüne önemli yenilikler de getirdi. İnsan odaklı felsefeyi kurumun kültürü yapan Bakan Kurum, projelerde aşırı lüks gibi olgulara karşı da sık sık sektöre öneriler sundu. Bunlar yerine, yeşil alanı bol, Türk aile yapısına uygun, okulundan ibadet alanına kadar her ihtiyacı bulunduran projelerin hayata geçirilmesini destekledi. PİYASA HAREKETLENECEK
DAP
Holding Başkanı Ziya Yılmaz, Murat Kurum'un iş hayatı boyunca sorunları gören, çözüm geliştiren ve hızlı aksiyon alan bir isim olduğunu belirtirken, bakanlık göreviyle piyasanın daha da hareketleneceğini söyledi. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilmesine ilişkin, "Sektörümüzün gelişimi ve sorunların çözümü için görevini başarıyla yürüten Murat Kurum'un bakan olması sevindirici bir gelişme" dedi HAMLELERİ SEKTÖRÜ CANLI TUTTU
Artaş
İnşaat Başkanı Süleyman Çetinsaya da Kurum'un sektörü bilen çok tecrübeli bir kişi olduğunu anlatırken, "Görevi boyunca planlı ve yaşanılabilir kentlerin oluşturulmasına öncülük etti. Yaptığı birçok hamle ile sektörü daima canlı ve dinamik tuttu" dedi. EMİN ADIMLAR ATACAĞIZ
Gayrımenkul
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, "Bilgi birikimi ve tecrübesi ile sektörde önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda yönetim kurulumuzun değerli üyesi Sayın Murat Kurum'un, gayrimenkul sektörünün gelişmesinde başarılı çalışmalarına devam edeceğine ve ülkemizin kendi şehir kültürünü ihya edecek atılıma imza atacağına inancımız tamdır" dedi. EN BÜYÜK ARZUMUZDU
Murat
Kurum'un bakan olarak kabinede yer almasının en büyük arzuları olduğunu belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Sektörümüzün önünü açacak hamleleri çok iyi bilen Murat Kurum'un görevini en iyi şekilde yapacağına inancımız sonsuzdur. İhtiyaçları kaynağından bilen birinin aramızdan çıkması, sektöre yeni ufuklar açacaktır" dedi. SEKTÖRÜN SORUNLARINI İYİ BİLİR
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, "Murat Kurum sektörün sorunları çok iyi bilir. İnşaatın içinden birinin gelmesi sektör adına umut verici. Şimdi kısa, orta ve uzun vadeli politikalar netleşmeli. Mesela lüks yerine orta gelirli kesime konut üretme konusuna odaklanılmalı. Kamu bu konuda adım atmalı, özel sektör de üretim gücünü bu alanda kullanmalı" diye konuştu. TOKİ DE BAKANLIĞA BAĞLANDI
KHK
ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Bu durumda TOKİ iştiraki olan Emlak Konut da bakanlığa bağlı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Böylece, Murat Kurum kamunun gayrimenkul ayağında tüm kurumlarının tepesindeki isim haline geldi. İNŞAATÇI YENİ SİSTEMDE NE BEKLİYOR?
Faizler yüzde 1'in altına indirilsin.
Bürokrasideki engeller kalksın.
1. el konutta tapu harçları sıfıra indirilsin.
Kentsel dönüşümdeki sorunlar çözülsün.
Yabancıya 300 bin dolar karşılığında vatandaşlık verilsin.
KDV teşviklerinin kalıcı hale gelsin.
Konut kredisi faizleri gelir vergisi matrahından mahsup edilsin.
Yabancıya konut satışı için Eximbank'tan düşük faizli kredi temin edilsin.
Meclis'ten geri çekilen devreden KDV yasası yürürlüğe girsin.