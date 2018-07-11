HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Tarımda üretici ve tüketici korunacak

da üretici ve tüketici korunacak

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Tarımda üretici ve tüketici korunacak
Bakanlık görevini ve Orman Bakanı 'ye devreden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , aldığı bayrağı daha üst yerlere getirebilmek için çabaladıklarını söyledi. Fakıbaba, kendisini göreve getiren Başkan 'a ayrıca teşekkür etti.
Bakan Pakdemirli ise yeni dönemde üretici ve tüketiciyi koruyan bir şekilde çiftçiliği ileriye götüreceklerini söyledi. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını kaydeden Pakdemir, "Petrolümüz yok, altınımız yok ama çok güzel topraklarımız var. Tarımın yapıldığı ilk yer. Suyumuzu, toprağımızı iyi kullanacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı , tarıma öncelik verilmesini isteyerek, "Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarımda üretici ve tüketici korunacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN