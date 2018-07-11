Tarımda üretici ve tüketici korunacak

Bakanlık görevini Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'ye devreden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, aldığı bayrağı daha üst yerlere getirebilmek için çabaladıklarını söyledi. Fakıbaba, kendisini göreve getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a ayrıca teşekkür etti.
Bakan Pakdemirli ise yeni dönemde üretici ve tüketiciyi koruyan bir şekilde çiftçiliği ileriye götüreceklerini söyledi. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını kaydeden Pakdemir, "Petrolümüz yok, altınımız yok ama çok güzel topraklarımız var. Tarımın yapıldığı ilk yer. Suyumuzu, toprağımızı iyi kullanacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar
, tarıma öncelik verilmesini isteyerek, "Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir" dedi.