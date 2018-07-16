Rusya ve Sırbistan’a ‘Come to Turkey’ mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde düzenlenen Yeni Hükümet
Sistemi'ne geçiş törenine katılan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Rusya
Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşme fırsatı yakaladıklarını söyledi.
İki başkana da 'Come to Turkey' mesajı verdiklerini dile getiren Öncel, "Türk markalarının en fazla temas ettikleri ülkelerin başında Rusya ve Sırbistan geliyor. Biz de hem ticaretin hem de gelen turist sayısının artması için iki başkanla ayak üstü sohbet ettik. Verdikleri tepkiler de çok pozitifti" dedi. Öncel ilerleyen dönemde iki ülkeyle ihracat
ı ciddi oranda artırmak istediklerinin altını çizdi. REKOR İHRACAT ARTIŞI
Hazır giyim markalarının Rusya ve Sırbistan'a ciddi oranda ihracat yaptıklarını belirten Öncel, "İlişkilerin daha da ileriye taşınması ihracat rakamlarımızı yukarı çıkarmak için önemli bir fırsat olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sırbistan, Türk ürünlerinin AB'ye ulaşımı açısından kilit bir ülke. Türkiye-Sırbistan arasındaki ticaret hacmi 2017'de yüzde 30 artarak 1.1 milyar dolarla rekor kırdı. 2018 Ocak-Mayıs döneminde ise Rusya'ya ihracat yüzde 111 artış gösterdi. BAKANDAN GÖRÜŞME TALEP ETTİK
Yeni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la görüşmek için de randevu beklediklerini dile getiren Öncel, "TOBB Genç Girişimci Üst Kurul üyesiyim. Sayın bakanla TOBB'da pek çok kez bir araya geldik. Sektörü bilen biri olarak sıkıntılarımıza çözüm getireceğinden şüphemiz yok" dedi.