Düğün sezonu geldi çiftler 10 taksiti seçti

Geçen yılı ÖTV
indiriminin rüzgârıyla rekor satış artışlarıyla tamamlayan beyaz eşya
ve mobilya sektörü bu yıl erken seçim
lerin de etkisiyle temmuza kayan düğün
sezonunu açtı. Haziran sonu itibarıyla hareketin başladığı pazarda çiftleri yükselen fiyatlar zorlarken artırılan taksit sayıları alımları kolaylaştırdı. UZUN TAKSİT İSTİYORLAR
Beyaz eşyada çeyiz alışverişleri diye tabir edilen çamaşır- bulaşık makinesiyle fırın alışverişlerinin önde gittiğini dile getiren Mediamarkt Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım, çiftlerin yüksek fiyatlar yüzünden 10 taksitli alışverişi tercih ettiğini söyledi. Geçen yıl ÖTV indirimi nedeniyle satışlarda rekor kırdıklarını dile getiren Gökyıldırım, "Buna rağmen satışlarımız geçen yılın en fazla yüzde 3-5 gerisinde. Çiftler yüksek fiyatları daha uzun taksitlerle makul hale getiriyor" dedi. Doğtaş Genel Müdürü Ersin Serbes ise, mobilya satışlarında haziran sonu itibarıyla hareketin başladığını söyledi. Döviz
kurundaki artış ve erken seçim
nedeniyle maliyetlerin yüzde 20 arttığını ancak bunun sadece dörtte birini fiyatlara yansıttıklarını ifade eden Serbes, "Çiftler 12-15 bin lira aralığında bir sepet ortalamasıyla mağazalarımızdan çıkıyor. Seçimler ve döviz kurundaki artışın yarattığı piyasa sıkışmasıyla ilk 6 ayda yaşanan kaybı ikinci 6 ayda telafi etmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. FİYATLAR %15 YÜKSELDİ
Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, dolar kurundaki değişkenliğin maliyetlere yansıdığını söyledi. "2016'dan bugüne sünger fiyatlarında yüzde 75, toplam maliyetlerimizde ise yüzde 40'lık artış söz konusu" diyen Gürcan bu nedenle fiyatların yüzde 15 yükseldiğini söyledi. Gürcan, mobilyada ortalama 45 bin TL harcandığını vurguladı. SATIŞLARDA YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLİYORUZ
Züccaciyeciler
Derneği Başkanı İsmail Erdoğan ise, "Düğün sezonunun başlamasıyla hareketlilik de başladı. Özellikle bu dönemde satışlarımızda yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz" dedi. Geçen yıl ÖTV'nin sıfırlanmasıyla küçük elektrikli ev aletleri satışlarında yüzde 25'lik bir artış olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun devamlı olması satışlardaki artış beklentimizi yüzde 50'lere kadar çıkarır" dedi. Düğün sezonunun açılmasıyla tencere ve tavalarda granit ve seramiklerin, porselen gruplarında ince ve şeffaf porselenlerin öne çıktığını belirten Erdoğan, "Elektrikli küçük ev aletlerinde ise su ısıtıcısı, Türk kahvesi makinesi, tost makinesi olmazsa olmazlar" bilgisini verdi.