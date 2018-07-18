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Son Dakika: Altın fiyatları hakkında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? ne kadar? 18 Temmuz

Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda son günlerde esen rüzgar dindi, altın fiyatlarında son günlerde yaşanan artış yerini sert düşüşe bıraktı. Bu durum da bireylerin Google üzerinden altın fiyatlarını araştırmasına neden oldu. Özellikle birikimi olan vatandaşlar nı büyük bir ilgiyle takip ediyor. Bazıları altın fiyatlarının azalmasını beklerken bazıları da artmasını temenni ediyoruz. Detaylı olarak hazırladığımız haberimizde altın fiyatları konusundaki tüm gelişmeleri ele aldık.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 16:21
Son Dakika: Altın fiyatları hakkında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 18 Temmuz

Gram altın ve fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Tüm bu soruların yanıtları ve tüm gelişmeler için doğru adrestesiniz. Öncelikle altının ülkemizdeki değerini anlamak için kültürel kodlara göz atmak gereklidir. Bizim kültürümüzde altının değeri ve ölçütü oldukça fazladır. Toplumumuzda düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilidir. Bu durum yazılı olmayan bir kuraldır ve sosyal dayanışmaya katkı sağlar. Yaz dönemlerinde olduğumuzdan düğünler sırayla geldiği için bireyler de altın fiyatlarını araştırıp, çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını araştırmakta.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

nda son durum şu şekilde; gram altın bugün 190,0262 TL'den alınırken 190,1450 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında bu sabaha karşı bile düşüş söz konusu. Düğün ve nişan törenlerinde çeyrek altına bütçesi yetmeyen bireyler gram altını tercih ediyor.

piyasalar
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Son Dakika: Altın fiyatları hakkında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 18 Temmuz
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