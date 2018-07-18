Son Dakika: Altın fiyatları hakkında son durum! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 18 Temmuz

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Tüm bu soruların yanıtları ve tüm gelişmeler için doğru adrestesiniz. Öncelikle altının ülkemizdeki değerini anlamak için kültürel kodlara göz atmak gereklidir. Bizim kültürümüzde altının değeri ve ölçütü oldukça fazladır. Toplumumuzda düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilidir. Bu durum yazılı olmayan bir kuraldır ve sosyal dayanışmaya katkı sağlar. Yaz dönemlerinde olduğumuzdan düğünler sırayla geldiği için bireyler de altın fiyatlarını araştırıp, çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtını araştırmakta.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın bugün 190,0262 TL'den alınırken 190,1450 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında bu sabaha karşı bile düşüş söz konusu. Düğün ve nişan törenlerinde çeyrek altına bütçesi yetmeyen bireyler gram altını tercih ediyor.