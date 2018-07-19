Naksan’a devler talip oldu

FETÖ
bağlantısı tespit edildiği için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF
) devredilen şirketlerde bugüne kadar ortalama yüzde 12 ciro artışı sağlandı. Bu rakamın ciddi finansal sıkıntısı olan şirketler çıkarıldığında yüzde 30'a çıktığının altını çizen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar 937 firmanın kayyum tarafından yönetildiğini, bu firmaların özkaynaklarının 19.4 milyar TL, aktif büyüklüğünün ise 50 milyar TL olduğunu söyledi. ŞİRKETLERİ KURTARDIK
TMSF'ye geçen Aydınlı Grubu'nun finansal sonuçlarını açıklamak üzere katıldığı toplantı sonrasında SABAH'ın sorularını yanıtlayan Gülal, en sıkıntılı FETÖ şirketlerinin inşaat sektöründe faaliyet gösterenler olduğunu dile getirdi. Son olarak Dumankaya ve Fi Yapı'nın yabancı bir şirkete satışını yapıp mağduriyetleri ortadan kaldırdıklarını anlatan Gülal, tekstil şirketlerinin ise en kârlı işletmeler olduğunu söyledi. Denizli'de bulunan ve iflas erteleme isteyen Aynes'in finansal yapısını toparladıklarını ve geçen yılı 777 milyon lira ciro ile kapattıklarını ifade eden Gülal, İzmir'de faaliyet gösteren Kavuklar Grubu'nun da yaşadığı mali krizi ise varlık satışı yaparak aştıkları bilgisini verdi.
Gülal, büyük finansal sıkıntılarla devraldıkları Naksan'ın 5 milyar liralık piyasa borcunu da varlık satışlarıyla kapattıklarını belirtti. Fabrikaların kapasitesini de yüzde 80'e kadar çıkardıklarını kaydeden Gülal, önümüzdeki dönemde halı ve plastik bölümlerini satmayı planladıklarını kaydetti. Satış için yerli ve yabancı alıcılarla görüştüklerinin altını çizen Gülal, Körfez sermayesinin şirkete büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.
FETÖ'den TMSF'ye geçen şirketlere artık bir FETÖ şirketi gözüyle bakmadıklarının altını çizen Gülal, "Bunların hepsi milli servet. Bu firmalar istihdam yaratmaya üretmeye devam edecek. Biz bu şirketler sürekli elimizde kalacakmış gibi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı. LİSANSÖRLERLE YOLA DEVAM
Aydınlı Grup'u devraldıkları 2017 Ocak'tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirten Gülal, "Bu yılın ilk yarısında ciro yüzde 37.4 artışla 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bu rakamı 1.8 milyar liraya çıkarmayı planlıyoruz" dedi. 5 yılda ciroyu 2.8 milyara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey ise, "Lisansörlerimizle yola devam ediyoruz" dedi.