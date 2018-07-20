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Vatandaşlardan büyük ilgi... O uygulamaya en çok başvuruyu yapan iller belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı , düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru yapıldığını, 133 bin 64 yapı için "" verildiğini ve 650 milyon liradan fazla bedelin toplandığını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:36
Vatandaşlardan büyük ilgi... O uygulamaya en çok başvuruyu yapan iller belli oldu

, düzenlemesine ilişkin son verileri AA muhabiriyle paylaştı.

Başvuruların başladığı 8 Haziran'dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili süreci yakından izlediklerini belirten , "Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı imar ve iskan sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Yapılarında sorunsuzca oturmak için zaman kaybetmeden 'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı'nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2,5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaşan bu başvurulardan 2 milyon 340 bin 450'sini konut, 223 bin 428'ini ticari, 50 bin 611'ini tarımsal yapılar ile 81'ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi'nin, başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Murat Kurum, "İmar Barışı kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi." ifadesini kullandı.

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YAKLAŞIK 660 MİLYON LİRA TOPLANDI

Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedeline ilişkin de toplam rakamları açıklayan Kurum, "Şu ana kadar yapı sahiplerince 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı. Bakanlık olarak bu kaynağı vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL, İZMİR VE KONYA'DAN

Bakan Kurum, İmar Barışı düzenlenmesine en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"İmar Barışı'na en çok ilgi İstanbul, ve 'dan geldi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3'te yer aldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, 123 bin 39, Ankara 93 bin 344, 76 bin 605, 71 bin 738 Antalyalya 70 bin 739 başvuru ile takip etti. Başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceğiz."

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Vatandaşlardan büyük ilgi... O uygulamaya en çok başvuruyu yapan iller belli oldu
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