Son dakika haber: Kurban Bayramında emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2018 yılı Ramazan ayı öncesinde aldıkları bayram ikramiyesi ödemesi ile yüzleri gülen emekliler sayılı günler kalan Kurban Bayramında ikramiye alıp almayacaklarını merak ediliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde hesaplarında olmasını arzu ettikleri emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını ise araştırmaya başladılar. Peki, 2018 Kurban Bayramında emekliye bayram ikramiyesi var mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VAR MI?

2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Geçtiğimiz Ramazan bayramı öncesinde hesaplarda olan bin lira ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde de ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Yasa kapsamına alınan bin lira bayram ikramiyesi bu bayram ve önümüzdeki senelerde her bayram ödenecek. İkramiye düzenlemesinde yer alan "her yıl" ibaresi gereğince Kurban bayramında da ikramiye ödenecek.

KURBAN BAYRAMINDA NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

Hiçbir şekilde kesinti yapılmayan ve haczedilemeyen ikramiyeler geçen bayram olduğu gibi bin lira tutarında ödenecek. Kişiden kişiye değişmeyecek olan ikramiye ödemeleri maaşlara bakılmaksızın emekli ve malullere bin lira olarak ödenecek. Öteki grupların ödemelerinde ise hisse ve iş görmezlik derecesi dikkate alınacak.

AREFE GÜNÜNDEN ÖNCE HESAPTA

Geçen bayram Arefe günü öncesinde yatırılan bayram ikramiyesinin Kurban bayramında da 20 Ağustos arefe günü öncesinde hesaplarda olması bekleniyor. Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin 17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı:

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.