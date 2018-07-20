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Son dakika haber: olanlar dikkat! Son gün 31 Temmuz...

Son dakika haberi... Borç yapılanmak isteyenler dikkat! 'ya bulunan vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için tanınan sürenin dolmasına 11 gün kaldı. Vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için 31 Temmuz'da mesai gününe kadar sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. İnternet üzerinden e-sigorta yoluyla başvurular ise 31 Temmuz saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 07:39
Son dakika haber: SGK prim borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Temmuz...

Son dakika haberi... Vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için süre azalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na () bulunanların, borçlarını yapılandırabilmeleri için tanınan süre 31 Temmuz'da sona erecek. SGK'ya borcu olanların yapılandırma başvurusu için 11 gün süresi kaldı. Son dakika yoğunluğundan etkilenmemek için, borcunu yapılandırma başvurusunda bulunacakların acele etmesi gerekiyor.

Habertürk'ün haberine göre vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun mayıs ayında yürürlüğe girdi. Borçluların, SGK'ya olan borçlarını yapılandırmak için 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. İnternet üzerinden e-sigorta yoluyla başvurular ise 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Son dakika haber: SGK prim borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Temmuz...
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