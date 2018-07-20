Takasbank’a altın yetkisi

Merkez Bankası, altın transfer sistemini Takasbank
'ın gerçekleştirebileceği faaliyetler kapsamına aldı. Kişiden kişiye altın transfer sistemini müşterilerine sunan Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ek olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin karar da Resmi Gazete
'de yayımlandı. Yeni sistemle en az 1 gramdan başlamak şartıyla, üst limit olmaksızın hesaptan hesaba altın transfer edilebilecek.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altın bulunuyor. Türkiye, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden olan bu sistemin güçlenmesiyle beraber global ölçekte bir altın merkezi olacak. Fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkânları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkânına kavuştu.