HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Takasbank’a altın yetkisi

’a altın yetkisi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Takasbank’a altın yetkisi
Merkez Bankası, altın transfer sistemini 'ın gerçekleştirebileceği faaliyetler kapsamına aldı. Kişiden kişiye altın transfer sistemini müşterilerine sunan Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ek olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin karar da 'de yayımlandı. Yeni sistemle en az 1 gramdan başlamak şartıyla, üst limit olmaksızın hesaptan hesaba altın transfer edilebilecek.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altın bulunuyor. Türkiye, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden olan bu sistemin güçlenmesiyle beraber global ölçekte bir altın merkezi olacak. Fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkânları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar EFT hızında transfer imkânına kavuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Takasbank’a altın yetkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN