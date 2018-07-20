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haziranda arttı

(), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44 artış kaydetti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:17
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,84 yükseldi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,39, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,42 artış kaydedildi.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ İÇECEKLERDE

Haziranda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 5,28 ile içeceklerde, 4,85 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde, 4,80 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda en fazla aylık artış dayanıksız tüketim mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında oldu.

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı
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