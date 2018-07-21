Bakan Pakdemirli'den meyve ve sebzelerdeki fiyat farkıyla ilgi açıklama

Pakdemirli, patates ve soğanda oluşan fiyat farkıyla ilgili de, "Özellikle seçim döneminde hatırlarsanız çok speküle edildi bu iş. Önemli olan tabi sene boyunca bu fiyatları sabit tutacak mekanizmalara tedarik zincirini kurabilmemiz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski Başbakan danışmanlarından Metin Özçeri'nin kızının İzmir'deki düğün törenine katıldı. İzmirli Bakan Pakdemirli, törenden önce gündeme ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Tarımla ilgili son 16 yılda çok iş yapıldığını anlatan Pakdemirli, köyden şehre göçün azaltılması gerektiğini söyledi.

"ÜRETİCİYİ BİR DEFA EZDİRMEMENİN YOLUNU BULMAMIZ GEREKİYOR"

Pakdemirli, "Şimdi tarımla ilgili son 16 senede yapılan çok iş var. Aslında bunun anlatımıyla ilgili bazı problemler olmasıyla beraber, daha yapılacak çok iş var. Üreticiyi bir defa ezdirmemenin yolunu kesinlikle bulmamız gerekiyor. Köyünde kasabasında oturan insana şehre indirmemenin; yani göç ettirmemenin yolunu bulmamız lazım. Köydeki kasabadaki insan, orada bin 500 - 2 bin lira gelire sahip olsa inanın şehirdeki 10 bin lirayı tercih edip gelmez. Bunu mutlaka başarmalıyız ve başarmanın yollarını bulmalıyız" dedi.

"NE ÜRETİCİ EZİLECEK, NE DE TÜKETİCİ EZİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarladan marketlere kadar oluşan fiyat farkında da önemli bir noktaya vurgu yaptı. Üreticinin ve tüketicinin hakkını her zaman koruyacaklarını kaydeden Pakdemirli, "Şimdi tabi A'dan Z'ye tohumdan, çatala tüm bu zincirde üreticinin tüketicinin hakkını koruyor olacağız. Ne üretici ezilecek, ne de tüketici ezilecek. Üretici de bir şekilde maliyetini alacak, maliyetin üzerinde kendi cebine kar kalacak hale getirmemiz gerekiyor. Son tüketicide gıda enflasyonundan etkilenmeyecek; pazara gittiği zaman filesi dolarken 'Ya bunun fiyatını neden bu kadar artmış' demeyecek hale getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SEÇİM DÖNEMİNDE ÇOK SPEKÜLE EDİLDİ BU İŞ"

Domates ve patates fiyatlarındaki artışlara da değinen Bekir Pakdemirli, son olarak şöyle devam etti:

"Şimdi tabi biraz mevsimsel şeylerde var bu işin içinde; ama biraz eldeki stoklardan da faydalanmanın yolunu arayan tacirlerimizde var. Tüm bunları bir kenara koyalım, özellikle seçim döneminde hatırlarsanız çok speküle edildi bu iş. Seçim döneminde 3-4 misline çıkmış fiyatlar. Bugün çarşıda, pazarda normal fiyatlara düşmüş durumda. Önemli olan tabi sene boyunca bu fiyatları sabit tutacak mekanizmalara tedarik zincirini kurabilmemiz. Bu konuda bakanlığımız ve ben personelimiz ile birlikte canla başla çalışıyor olacağız ilerleyen dönemlerde."

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN EVLİ ÇİFTE 3 ÇOCUK ÖNERİSİ

Pakdemirli, daha sonrada Ragıp Kaya ve Metin Özçeri'nin kızı Cemile Özçeri'nin nikah şahitliğini yaptı. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Pakdemirli, eski Başbakan danışmanlarından Metin Özçeri ile nasıl tanıştıklarını esprili bir dille anlattı. Bakan Bekir Pakdemirli, üç çocuk önerisinde de bulunarak, çifte evlilik cüzdanlarını teslim etti ve mutluluklar diledi.