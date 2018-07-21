Bankalar bedelli için hazır

Türkiye
'nin son dönemlerde gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bedelli askerlik
konusundan bir açıklama da Türkiye Bankalar
Birliği'nden (TBB
) geldi. TBB Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Aydın
, bankacılık sektörünün bedelli askerliğe yaklaşımıyla ilgili uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulundu. Bankaların kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendilerinin yapacağını belirten Aydın, "Bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. UYGUN KOŞULLAR OLACAK
Bedelli askerlik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam edeceğinin altını çizen Aydın, "Bedelli askerlik düzenlemesiyle gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebilecek" dedi.