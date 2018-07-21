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bedelli için hazır

Başkanı , “ uygulamasına bankacılık sektörünün uygun kredi koşullarıyla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Bankalar bedelli için hazır
'nin son dönemlerde gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden konusundan bir açıklama da Türkiye Birliği'nden () geldi. TBB Başkanı , bankacılık sektörünün bedelli askerliğe yaklaşımıyla ilgili uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulundu. Bankaların kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendilerinin yapacağını belirten Aydın, "Bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

UYGUN KOŞULLAR OLACAK
Bedelli askerlik sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam edeceğinin altını çizen Aydın, "Bedelli askerlik düzenlemesiyle gençlerimiz, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebilecek" dedi.
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Bankalar bedelli için hazır
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