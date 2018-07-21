Çin’e 500 milyar dolarlık tehdit

Ticaret savaşlarını başlatan ABD
Başkanı Donald Trump
, savaşı bir adım öteye taşıdı. Trump, ABD'nin Çin
'den ithal ettiği 505 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke şimdiye kadar karşılıklı süren ticaret savaşı misillemeleri sonucu sadece 34 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamıştı. 2017 yılında ABD, Çin'e 129.9 milyar dolar ihracat yaparken, Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın hacmi 505 milyar dolar olmuştu. CNBC'ye konuşan Trump, "500'e çıkmaya hazırım" dedi. ÇİN BİZİ KAZIKLIYOR
Trump konuya ilişkin şunları söyledi: "Bunu siyaset olsun diye yapmıyorum, ülkemiz için doğru olan bu diye yapıyorum. Çok uzun bir süredir Çin tarafından kazıklanıyoruz. ABD ticaret ve para politikaları da dahil birçok alanda suiistimal ediliyor. Çin'i korkutmak istemiyorum. Onlar da iyi olsun istiyorum." Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed
'in faiz artışlarından memnun olmadığını söyleyerek Beyaz Saray
'ın 20 yıllık para politikasına karışmama geleneğini de bozdu. Trump, "Ekonomi için ortaya koyduğumuz onca çabanın ardından faizlerin yükseldiğini görmeyi sevmiyorum" dedi. Dün bir de tweet atan Trump, faizlerin artmasının ABD'nin rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Fed kanadından da Trump'a yanıt gecikmedi. St Louis
Fed Başkanı James Bullard, Trump'ın yorumlarının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararlarını etkilemeyeceğini söyledi. ?TRUMP'IN SÖZLERİ DOLARI ZAYIFLATTI
Trump'ın
bu sözlerinin ardından dolar gün içinde elde ettiği kazançları geri verdi, hazine tahvillerinin getirileri düştü. Trump Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri Fed faizleri beş kez artırdı. Fed eski Başkanı Janet Yellen
yerine Trump'ın aday gösterdiği Jerome Powell'ın başkan seçilmesinin ardından iki adet faiz artırımı gerçekleşti.