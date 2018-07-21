Emlak Konut’un başkanı Ertan Keleş

Türkiye'nin
en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut
GYO'da dümene geçecek isim belli oldu. 2014'ten bu yana şirkette başkan vekili olarak görev yapan Ertan Keleş
, Yönetim Kurulu
Başkanı oldu. Başkan vekilliği görevine ise TOKİ
Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik getirildi. 134 PROJE İHALESİ
Emlak Konut, 2003'ten bu yana 134 projenin ihalesini gerçekleştirerek, 130 bin bağımsız bölümün yapılmasını sağladı. 2010 ve 2013'te gerçekleşen halka arzlarla büyüyen şirket, 3.8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ve 31 Mart 2018 itibarıyla ulaştığı 21.9 milyar liralık aktif toplamıyla Türkiye'nin en güçlü şirketleri arasında yer alıyor. 7.2 MİLYARLIK HEDEF
Geçen yıl 7.7 milyarlık satış yapan Emlak Konut, 2018'in ilk yarısında ise 2.5 milyarlık gayrimenkul satışı yaptı. Şirket bu yıl için de 7.2 milyarlık satış ve 1.8 milyarlık kâr hedefliyor. TOKİ iştiraki olan Emlak Konut, Cumhuriyet'in 100. yılında 250 bin bağımsız bölüme ulaşmayı planlıyor. Şirket, aynı zamanda özel sektöre öncülük ederek gayrimenkulün doğru büyümesi için önemli adımlar atıyor. ERTAN KELEŞ KİMDİR?
Ertan
Keleş 1976 yılında doğdu. 1998'de ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli şirketlerde çalışan Keleş, 2005- 2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Beltur A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeligği ve Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.