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’ndan 660 milyon geldi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
İmar Barışı’ndan 660 milyon geldi
İmar Barışı'na 2.5 milyondan fazla başvuru gerçekleşti. Önceki uygulamalara göre rekor kıran başvurular sonrası 659 milyon lira toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, istatistiklerini açıkladı. Başvuruların başladığı 8 Haziran'dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesi ile ilgili süreci yakından izlediklerini belirten Bakan Kurum, "Yapılarında sorunsuzca oturmak için zaman kaybetmeden 'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı'nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2.5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaşan bu başvurulardan 2 milyon 340 bin 450'sini konut, 223 bin 428'ini ticari, 50 bin 611'ini tarımsal yapılar ile 81'ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu" dedi. Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedeline ilişkin de toplam rakamları açıklayan Kurum, "Şu ana kadar 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin 741 lira geldi" diye konuştu. Kurum, en çok başvuru yapan illerin başında ise , ve 'nın geldiğini söyledi. İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuruyla ilk 3'te yer aldı."
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İmar Barışı’ndan 660 milyon geldi
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