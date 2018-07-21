İpek’in 8 suçtan iadesi istendi

Türkiye'nin iade talebi doğrultusunda mahkemeye çıkarılıp hakkında "Londra
dışına çıkmama ve evinden başka yerde konaklamama" kararı verilen FETÖ
'cü Akın İpek
'in iade dosyasında 8 ayrı suç bulunuyor. FETÖ soruşturması sırasında 2015 yılında kayyum atanan Koza-İpek Holding vasıtasıyla terör örgütünün en önemli finansörü olan Akın İpek'in önceki gün İngiltere
'de hakim karşısına çıkmasına neden olan "iade davası" Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi
'nin başvurusuna dayanıyordu. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'cü İpek'in İngiltere'de olduğunun tespit edilmesinin ardından iade talepnamesi hazırladı. Talepnamede, Akın İpek'in 'silahlı terör örgütü kurup yönetme', 'darbeye teşebbüs', 'siyasi ve askeri casusluk', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'kara para aklama' ve 'kişisel verileri ele geçirme' suçlarını işlediği kanıtlarıyla ortaya konuldu. SUÇ DELİLLENDİRİLDİ
Belgeler arasında, İpek'in yargılanmasının da dayanağı olan çok sayıda rapor yer aldı. İade talepnamesinde, FETÖ'cü Akın İpek'in terör örgütüne yaptığı bağış ve örgüt için yaptığı harcamaların açıkça terörizmin finansmanı olduğu vurgulandı. Bu tespitin dayanağı olarak da Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Devlet Denetim Kurulu raporları gösterildi. Talepnamede, iddianamenin yanı sıra kritik belgeler yer aldı. Bu belgeler arasında, Akın İpek'in '101941' numarasıyla kullandığı ByLock'a ait yazışmalar önemli yer tuttu. Bu yazışmalarda FETÖ'cü İpek'in Türkiye'den kaçabilmek için İngiltere ve ABD'den ev alma gayretlerini gösteren yazışmalar da bulunuyordu. HUKUK DEVLETİYSENİZ TERÖRÜ KORUMAZSINIZ
Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ firarisi Akın İpek'in iadesiyle ilgili süreci takip ettiklerini söyledi. Gül, şu değerlendirmeyi yaptı: "Muhataplarımızla enine boyuna görüşüldü. Mahkemelerimizin iade talebi iletilmişti. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. İyi terörist kötü terörist ayırımı yapmayacaksınız. Biz, bağımsız Türk yargısına iade edilsin diyoruz."